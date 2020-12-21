كورونا في 24 ساعة| سلالة جديدة وإصابات مصر ترتفع.. وتأثير الفيروس على القدرة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد :"664 إصابة جديدة.. و 29 حالة وفاة"

محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

رئيس لجنة مكافحة كورونا: ربنا كرمنا بسلالة في مصر "رحيمة بحال المصريين"

"أعنف وأسرع".. أطباء يكشفون أسباب خطورة السلالة الجديدة لكورونا

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام يكشف تفاصيل ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا

أستاذ أمراض ذكورة: كورونا يؤثر على القدرة الجنسية للرجال

وزيرة الصحة: العاملون بمستشفيات العزل والحميات أول من يحصل على لقاح كورونا

أستاذ باثولوجي: فيروس كورونا شهد العديد من الطفرات آخرها في شهر سبتمبر الماضي

السبكي يطالب المنتجين بطرح أفلامهم بالتنسيق دون الخوف من "خسارة كورونا"

عضو لجنة مكافحة "كورونا": طريقة واحدة للحصول على اللقاح الصيني

"لاحظنا مؤشرات".. لجنة مكافحة "كورونا": السلالة الجديدة ربما وصلت لمصر

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن الدراسة في الفترة المتبقية

أستاذ أمراض صدرية: تحور فيروس "كورونا" أمر متوقع والسلالة الجديدة لم تصل مصر

ألمانيا: اللقاحات الحالية فعالة لمكافحة السلالة الجديدة لفيروس كورونا

"خرجت عن السيطرة".. سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا وتؤرق العالم (تغطية مباشرة)

هكذا يؤثر كورونا على الصحة الجنسية عند الرجال

بعد انتشار السلالة الجديدة من كورونا.. مصر للطيران: لم يتقرر تعليق الرحلات إلى بريطانيا

الصحة: التطعيم بلقاح كورونا خلال أيام ولم نرصد تغييرات للفيروس في مصر

الصحة تحذر: 3 عادات تجنبها فورًا لمواجهة فيروس كورونا

"الإصابات ارتفعت جدًا".. هل سلالة كورونا الجديدة تحتاج للقاحات جديدة؟ خبير يجيب (فيديو)

بعد خروجها عن السيطرة ـ إجراءات أوروبية لمواجهة سلاسة جديدة من كورونا

هيئة أوروبية ترصد إصابات بالسلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى

الحضور 3 أيام.. قرار جديد في محاكم الاستئناف لمواجهة "كورونا"

كورونا اليوم: قفزة كبيرة للإصابات في مصر.. وهذا سر التشخيص الخاطئ

قيادات الكونجرس الأمريكي تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز لمواجهة فيروس كورونا

المغرب: تعليق الرحلات مع المملكة المتحدة بسبب السلالة الجديدة من كورونا

مصر للطيران: استمرار الرحلات مع لندن لحين صدور توجيهات جديدة من الدولة

إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 1.5 مليون حالة

المزيد من دول الاتحاد الأوروبي تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الدولة لن توفر إلا اللقاح الآمن والفعال للمواطنين

طارق شوقي: "لو كورونا غلبتنا.. مش هنطلع للسنة الجاية إلا بعد الامتحانات"

أشرف صبحي: لن نغلق المؤسسات الرياضية مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية

تركيا تسجل 246 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيرلندا تعلق الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة

لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.. السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين