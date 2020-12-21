شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بسيارة «ملاكي».. الحاجة سعاد تناشد محافظ البحر الأحمر ترخيصها «أجرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد فوزها بسيارة ملاكي جديدة، ناشدت الحاجة سعاد محمد أحمد من مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الموافقة على منحها ترخيصا لسيارتها وتحويلها تاكسي أجرة بدلا من ملاكي حتى تستطيع أن تنفق منها على أولادها وتكون مورد رزق يعنيها على مصاريف الحياه.

وقالت الحاجة سعاد، المقيمة في منطقة حفر الباطن بالغردقة، إنه بعد 30 عاما من الكفاح والعمل المتواصل للإنفاق على أولادها بعد موت الأب، ابتسم لها الحظ وفازت بسيارة جديدة من خلال كوبون وجدته داخل علبة مواد غذائية.