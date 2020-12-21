شكرا لقرائتكم خبر عن «جرين فينز» تطلق مواد إرشادية باللغة العربية للعاملين بالغوص في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت منظمة «ريف ورلد» العالمية بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر إطلاق موادها الإرشادية والتعليمات البيئية الخاصة بمبادرة «جرين فينز» للعاملين في مجال الغوص والانشطة البحرية باللغة العربية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتم اختيار 11 مدقق لغوي لمراجعة هذة التعليمات والارشادات.

وذكر بيان لغرفة سياحة الغوص، الاثنين، ان مبادرة بيئية «جرين فينز» مبادرة لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية ومنظمة من منظمات الأمم المتحدة للبيئة وهذه المبادرة مدعمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج «دمج وصون التنوع البيولوجي في القطاع السياحي للتنمية المستدامة» وتم إطلاقها في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وزارة البيئة في أكتوبر 2019.

واكد هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر، أنه في خلال العام الأول لتنفيذ المبادرة انضم اليها 11 مركز غوص وتم تقييمهم عن طريق مجموعة من القواعد وتم اعتمادهم لإتباعهم إرشادات «جرين فينز» البيئية وكذلك تم اعتماد 11 مدقق في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتهدف غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على نشر الوعي البيئي والممارسات الصحيحة في القطاع، والالتزام بتطبيق معايير وإرشادات تعزز من السياحة المستدامة وتحافظ على البيئة البحرية الفريدة الذي يتميز بها البحر الأحمر المصري.

كما تهدف مبادرة «جرين فينز» لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة للتشجيع على سياحة بحرية مستدامة وذلك من خلال توفير المعايير البيئية ونظم التقييم المعترف بها دولياً وتطبيق هذا البرنامج من خلال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية تعد مبادرة طموحة من الغرفة لتعزيز السياحة البحرية المستدامة في جميع أنحاء مصر.

وبمناسبة مرور عام على تطبيق المبادرة في مصر، أعلنت المؤسسة عن إتاحة موادها الإرشادية وملصقتها باللغة العربية، وتعد خطوة كبيرة لكي يتمكن عدد أكبر من متحدثي اللغة العربية من الاستفادة من إرشادات المبادرة بلغتهم الأولى، والتعرف على أفضل ممارسات الغوص والسنوركل بطريقة صديقة للبيئة تساعد على المحافظة على الأنظمة البيئية وتطبيق ممارسات تضمن استدامة مجال السياحة البحرية. وتم توفير المواد الإرشادية والتعليمات البيئية مجانية باللغة العربية على صفحة غرفة سياحة الغوص.