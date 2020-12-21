شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مشروع تخفيض منسوب المياه بقرية المرازقة في قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية.

وتمت متابعة أعمال الصيانة لخطوط خفض منسوب المياه بقرية كفر المرازقة في منطقة شارع الهدى، ومتابعة أعمال الشركة المنفذة لتلك الأعمال لاستكمال مشروع الصرف الصحى بعد التوقف بشارع المدارس بعد الانتهاء من العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين ضرورة متابعة كافه القرى والمركز من حيث عملية رفع الانارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى.