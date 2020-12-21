شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول تداعيات كورونا بمعهد الخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ الندوة العلمية الثانية، تحت رعاية الدكتور طارق عماره، عميد المعهد، وبمشاركة وحضور الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور وليد المنير، أستاذ الامراض المشتركة بكلية الطب البيطري، والدكتور ابراهيم الطحان، استاذ المحاسبة بكلية التجارة، والدكتوره شيماء عكاشة، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية فرع كفرالشيخ التأمين الصحى وعضو فريق البحث العلمى بوزارة الصحة.

واقيمت الندوه في المدرج الكبير بالمعهد بحضور العشرات من الطلاب والطالبات والعاملين والعاملات بالمعهد، وتم التنبيه بخطورة تفشي فيروس كورونا، وطرق الوقايه منه، وأهمية وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهته، كما تضمنت الندوه خطورة الشائعات، وحذر الحضور من الاخبار الكاذبة التي يتم نشرها من خلال صفحات مجهولة.