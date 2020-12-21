شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحانات الترم الأول من المناهج ووفق مواصفات محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول من المناهج الدراسية، ووفق المواصفات التي يحددها المركز القومى للامتحانات، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع استعداد المديريات التعليمية والإدارات للامتحانات بشكل كامل، قائلة: سيكون هناك التزام من قبل واضعى الأسئلة بضرورة الالتزام بالمقررات الدراسية.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الأسئلة سوفت تناسب مستويات الطلاب، وسيتم تطبيق قانون مكافحة الغش على أى طالب يخل بأعمال الامتحانات أو يحاول الغش.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسى، وذلك من خلال moe-register.emis.gov.eg.

وأكدت الوزارة، أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2020/2021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التى تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية، فقد تم إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب، والذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد عبر الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ فى البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكترونى، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 16 ديسمبر 2020 حتى الخميس 26 ديسمبر الجارى.