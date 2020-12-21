"المرور" تنشر سيارات إغاثة على الطرق السريعة تحسبا لمخاطر الشبورة المائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماشيا مع توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة مائية فى الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية والمحاور الرابطة بين المحافظات، قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، نشر سيارات إغاثة بهذه الطرق للتعامل الفورى مع الحوادث والمعوقات . كما قررت "المرور" تكثبف الخدمات على الطرق تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة. وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، مثل توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف. كما تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم مؤكدة عدم إغلاق آى طريق إلا فى حال انعدام الرؤية. وتحرص الإدارة العامة للمرور على التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات، وتشغيل سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. وحذر الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من وجود شبورة كثيفة على الطرق تصل لحد إعاقة الرؤية فى بعض الأحيان، مناشدا المواطنين بأخذ الحيطة. وقال شاهين خلال التغطية الخاصة لتليفزيون الخليج 365 حول حالة الطقس، إن الظاهرة الجوية البارزة خلال أمس واليوم ولمدة الـ48 ساعة القادمة هي وجود الشبورة المائية الكثيفة والتي تتكون من الليل وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، والتي يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية، حيث يكون الانخفاض الأكبر ما بين بعد الفجر وحتى الساعة السادسة صباحا.

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