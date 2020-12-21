شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإدارات المستثناة من قرار خفض العمالة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استثنى قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الخاص بتخفيض العمالة بنسبة 50%، عدد من القطاعات، وهى كالتالى..

1- العاملين بالإدارات الميدانية.

2- العاملين بالاشغالات.

3- موظفى الإدارات الهندسية.

4- موظفى المتابعة الميدانية.

5- موظفى الأمن وغرف العمليات.

6- العاملين بالمواقف والساحات.

7- العاملين بالمرافق والطرق والنظافة.

8- الإدارات التي تتطلب التواجد الميدانى.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور إلى العمل بنسبة لا تقل عن 50% بالتناوب.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة، بالتواجد اليومى لرؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال.