حدث ليلاً| 664 إصابة بكورونا وقرارات حكومية جديدة بشأن التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد :"664 إصابة جديدة.. و 29 حالة وفاة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

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مصر للطيران: استمرار الرحلات مع لندن لحين صدور توجيهات جديدة من الدولة

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، استمرار الرحلات الجوية التي تقوم بها الشركة بين مطاري القاهرة الدولي وهيثرو في لندن، وذلك بمعدل 11 رحلة أسبوعيا.

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"بمليون جنيه..وبقيت كوم تراب".. بالصور لحظة اشتعال النيران بسيارة اليويتبر أحمد حسن على طريق الاتوست

نشر اليويتبر أحمد حسن فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أكد فيها تعرضه لحادث اشتعال سيارته خلال سيره بها على طريق الاتوستراد بالمعادي.

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رئيس لجنة مكافحة كورونا: الدولة لن توفر إلا اللقاح الآمن والفعال للمواطنين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة ستبدأ التطعيم للأطباء والعاملين في مستشفيات العزل، منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الدولة لن توفر إلا اللقاح الآمن والفعال للمواطنين.

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امتحان تحريري في كل المنهج.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات النقل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، تعليمات جديدة بِشأن نظام التقييم والامتحانات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.

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قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن الدراسة في الفترة المتبقية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.

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شيخ الأزهر يدعو لتوجيه أنظار العالم نحو معاناة الفقراء والمضطهدين

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى استغلال اليوم الدولي للتضامن الإنساني في توجيه أنظار العالم لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وخصوصًا في ظل الحروب والصراعات وانتشار ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين.

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نجت بـ"فص" من كبد أمها.. حكاية 10 ساعات أنقذت طفلة التليف بالمنوفية (صور)

دقت الساعة الثامنة صباحًا، فتداعت معها 4 سنوات كاملة من ذكريات بعمر صغيرته وأيامًا عاشها مع رفيقة دربه. للتو أسلم "شريف خيري - 34" شريكته "ولاء" وابنتهما "ليلى" مرغمًا لمشرط جراح، بينما وقف أمام باب غرفة العمليات في معهد الكبد بشبين الكوم لأكثر من 10 ساعات، يناجي ربه إنقاذهما، ولو ببضع ندب تلازم جسديهما لباقي العمر.

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أستاذ أمراض ذكورة: كورونا يؤثر على القدرة الجنسية للرجال

قال الدكتور عمرو المليجي، أستاذ أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة، إنه يمكن أن يخترق فيروس كورونا "الخصية" لدى الرجل، مبينا: "هناك بعض الناس عند تشريحهم اكتشف وجود فيروس كورونا داخل الخصية وحصل لهم نوع من التهابات".

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"أعنف وأسرع".. أطباء يكشفون أسباب خطورة السلالة الجديدة لكورونا

مخاوف كثيرة يعيشها العالم بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة أشد خطورة من فيروس كورونا المُستجد، وُصِفت بأنها "خرجت عن السيطرة" في بريطانيا، والتي تسببت في نحو 1200 إصابة خلال الأيام الخمسة الماضية وفق صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، ما أدى إلى فرض عدة دول أوروبية قيودا على السفر من بريطانيا وإليها بسبب ظهور تلك السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.. السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ عدة إجراءات احترازية.

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العراق: مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء جاء من معسكر الرشيد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، أن مصدر إطلاق الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كان من معسكر الرشيد.

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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بشأن ولاية بنسلفانيا

تقدمت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتماس للمحكمة العليا اليوم الأحد، لإلغاء قرارات محكمة في ولاية بنسلفانيا بشأن الانتخابات الرئاسية.

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"خرجت عن السيطرة".. هل تصبح بريطانيا بؤرة لتفشي سلالة جديدة من كورونا؟

كعادة الفيروسات لها تغييرات عشوائية في شفرتها الجينية بين الحين والآخر ويطلق عليها العلماء "الطفرات" ولا يختلف كورونا عن باقيالفيروسات، إذ تحور الفيروس التاجي المسبب لمرض (كوفيد-19) أكثر عدة مرات منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر 2019.

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كوريا الجنوبية تسجل 926 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أول تراجع عن أكثر من ألف حالة منذ ستة أيام وذلك بسبب انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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قيادات الكونجرس الأمريكي تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز لمواجهة فيروس كورونا

أعلن كبار قادة الكونجرس الأمريكي يوم الأحد عن اتفاق بشأن حزمة تحفيز لمواجهة فيروس كورونا، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للتمويل الحكومي.

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