شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى بالترم الأول إلكترونية وبدرجات كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ستتم على التابلت بشكل إلكترونى وبدرجات كاملة، موضحة أن امتحان أولى ثانوى التدريبى الذى انتهى أمس الأحد كان من أجل تعريف الطلاب بمنصة الامتحان فقط والتقييم الجديد، موضحة أنها تمت أيضا بدون درجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: على الطلاب الاستعداد بشكل جيد لأن الامتحان سيتم عقده في مناهج الفصل الدراسى الأول كاملة دون حذف، وفى لجان امتحانية داخل المدارس، مشيرة إلى أن الأسئلة ستقيس الفهم وسيتم تصحيحها إلكترونيا.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحدث عن أسباب تغيير نظام التقييم فى الثانوى العام، وما تم إضافته على بنك المعرفة ومنصة إدارة التعليم وكيفية تكوين الأسئلة الجديدة فى الثانوى.

وأوضح الوزير فى رسالة للطلاب: "لما كنت زيكم فى الثانوى من 40 سنة مكنش هناك مكتبات رقمية ولا محتوى رقمى ولا أجهزة، وطلب العلم كان أصعب بكثير، موضحا أن الوزارة تتحدث عن الفهم وطريقة أسئلة للأسئلة والتفكير الناقد والابداع، فى المقابل الناس تتحدث عن الامتحان وأى اللى جاى فى الامتحان".

وتابع الوزير: "تعالوا نفكر فى مشكلة عالمية الجميع عايز يحلها ومحتاس فيها وهى حائجة كورونا، قائلا: حل المشكلة إيجاد علاج أو لقاح ضد كورونا ومن يقوم بهذه المهمة علماء كبار متمكنين من علمهم فى الأحياء وعلماء أخرين فى فروخ أخرى من المعلم، تخيلوا الدولة اللى هتوصل للعلاج هتكسب قد إيه وهتمتلك قوة إزاى وهتوصل لهذا الأمر بعلمائها وأكيد كورونا مكنش موجود فى المنهج".

وأوضح الوزير: "المهارات الحقيقة هى من تبحث عنها الوزارة ولا تبحث عن الطريقة والمهارات القديمة اللى كانت يمكن مفيدة من 100 سنة"، متابعا: "العصر الحالى محتاج التمكن من أدوات جديدة مثل التكنولوجيا، أنا أضطريت اتعلمها وأنا كبير، واللى هيعيش ال 50 سنة القادمة لازم يتعلم هذه الأمور ويكون فاهم، موضحا مش محتاجين نحفظ حاجة لأنها أصبحت موجودة على التليفون واللاب توب والأيباد".