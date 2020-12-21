10 قرارات هامة لمحافظ الجيزة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة الجيزة، بتطبيق عدة قرارات وإجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ويعرض ”الخليج 365” أهم ما تم اتخاذه من قرارات.. 1- محافظ الجيزة وجه بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية بنسبة لاتقل عن 50% بالتناوب. 2 - وجه المحافظ بالتواجد اليومى لرؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال. 3 - استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات. 4 - تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل. 5 - حظر دخول المبانى الحكومية بدون إرتداء الكمامات الطبية. 6 - استمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتى يتردد عليها المواطنين. 7 - التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا. 8 - التشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهى للشيشة. 9 - استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء. 10 - حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية .

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