شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام الشتاء.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تستقبل مصر فيها فصل الشتاء والذي يبدأ رسمياً اليوم الاثنين، ويسود البلاد في الأيام الثلاث طقس مائل للدفء شمالاً دافيء جنوباً وامطار خفيفة على بعض المناطق وتحذر الأرصاد من شبورة مائية كثيفة صباحاً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أول أيام الشتاء طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، وشبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون: القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «21- 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «25- 11»، أسوان «26- 12».

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافيء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بفرص سقوط ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «26- 15»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الأربعاء أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وامطار خفيفة إلى متوسطة شمال الوجه البحري ( 30 % )، وعلى السواحل الشمالية ( 50 % )، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 13»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .