شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ استثمارات بـ324 مليون جنيه لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم تنفيذ استثمارات قدرها 324 مليون جنيه، في مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، خلال عام 2020.

أوضح التقرير، أنه تم استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدى البيومي، وإنشاء الخزانات الأرضية، كما تم إنشاء مغذى للترعة الفرعية رقم 2 ورقم 4، وتحسين المنشآت الصناعية بسهل الطينة والتليمترى، واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة للمآخذ، وتطوير محطة طلمبات صرف تل الخير، وتأهيل مصرف جلبانة، وإنشاء شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة، ومبنى معدات الطوارئ.

أشار التقرير، إلى أنه تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بعملية إنشاء شبكة الصرف الزراعى لزمام حوالى 7100 فدان، على ترعتى الشهيد صالح سليمان عودة والشهيد مدين قاسم.

ويهدف مشروع تنمية شمال سيناء، إلى نقل مياه ترعة السلام عبر سحارة تحت قناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء، لتحقيق التوسع الأفقي فى مساحة 400 الف فدان، وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى، وربط سيناء بمنطقة الدلتا، وجعلها إمتدادا طبيعيا للوادى، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مجتمع زراعى تنموى جديد ومتكامل، واستغلال الطاقات البشرية.