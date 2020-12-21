شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: ملاكم مصرى سابق أمام المحكمة فى نيويورك بتهمة قتل ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشرطة الأمريكية أن الملاكم المصرى قبارى سالم، اتهم بقتل ابنته التى عثر على جثتها فى ستاتن أيلاند العام الماضى، ويمثل أمام المحكمة فى نيويورك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



قبارى

وقالت إن قبارى سالم (52 عاما) اتهم فى 5 نوفمبر بقتل ابنته علا سالم، 25 عاما، فى أكتوبر 2019، مشيرة إلى أنه فر من الولايات المتحدة بعد وقت قصير من العثور على جثتها. ونشر فى مارس على إنستجرام: "أفتقدك وأحبك حبيبتى علا قبارى سالم"

تم اكتشاف جثة الشابة من قبل عداء فى حديقة بلومينجديل بارك فى ستاتن أيلاند بنيويورك. وقالت الصحيفة أن الجثة تم سحبها عبر الغابة حوالى 30 قدمًا، ثم تم تغطيتها بأوراق الشجر.

وأوضحت "ديلى ميل" أن سالم ملاكم محترف سابق فى الوزن المتوسط ​​، أطلق عليه لقب "الساحر المصري" وشارك فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 و1996.

وأشارت إلى أن سالم قتل أحد خصومه، راندى كارفر، فى الحلبة فى كانساس سيتى فى سبتمبر 1999 بعد أن ضربه بالرأس بشكل متكرر. لم يستعد كارفر وعيه بعد تعرضه للإغماء فى الجولة العاشرة، وتوفى بعد يومين من صدمة حادة فى الرأس.

كانت ابنته، التى تعيش فى روزبانك، مدافعة عن النساء المسلمات اللواتى يعانين من العنف المنزلى من خلال عملها التطوعى فى مركز آسيا النسائى فى مدينة نيويورك، وهو مركز مأوى وموارد يضم 20 سريراً.

وقالت الشرطة إنه تم خنقها و"من غير المحتمل" أن يكون قتلها عشوائيًا. يعتقد المحققون أنها قتلت فى مكان آخر وألقيت فى الحديقة.

أكدت شرطة نيويورك سابقًا أنه تم استدعاء الضباط إلى منزلها خمس مرات فى العام الذى سبقت وفاتها، لأسباب منها انتهاك أمر الحماية والازدراء الجنائي. قال العديد من سكان ديل كورت إنهم رأوا من قبل الشرطة تأتى للمنزل استجابة لوجود مشكلات.