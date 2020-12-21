شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 4 فبراير المقبل آخر يوم بالترم الأول وإجازة نصف العام 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول يتم تحديدها من قبل المديريات التعليمية، لافتة إلى أن هناك التزام بالمواعيد التى وردت في الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى خاصة بداية الامتحانات ونهايتها، بحيث يختتم جميع الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول فى موعد غايته 4 فبراير المقبل لتبدأ إجازة نصف العام 5 من نفس الشهر حتى 18 فبراير 2021.

وقالت المصادر: إن المناهج كما هي لن يتم حذفها وسوف يختبر الطلاب فيما درسه الطالب حتى نهاية الترم، موضحة أن الأسئلة ستكون من المناهج وتقيس الفهم حسب مواصفات الورقة الامتحانية التي يضعها المركز القومى للامتحانات مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

وطالب أولياء الأمور بحذف المناهج للتناسب مع المدة الزمنية للترم.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير الى 4 فبراير والصف الأول الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير .

أما امتحانات الصف الرابع الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الى 18 يناير .

وامتحانات الصف الخامس الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الى 23 يناير ، أما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن "صم وضعاف السمع" فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير .

وامتحانات الصف الثانى و الثالث الابتدائى "فصل واحد" والصف الثالث الابتدائى مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومى 16 و 17 يناير .

اما عن امتحانات الصف الاول الثانوى "الصم وضعاف السمع" فتبدأ من يوم 18 يناير الى 27 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى "الصم وضعاف السمع" فتبدأ يوم 28 يناير الى 4 فبراير وامتحانات الصف الأول الثانوى "مكفوفين" فتبدأ من يوم 16 يناير الى 26 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى "مكفوفين" فتبدأ من يوم 27 يناير الى 4 فبراير .