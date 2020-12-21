شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: دعم الأسر تخطى 2 مليار جنيه خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الأيتام يحظون باهتمام كبير، مع مراعاة الجانب الحقوقى للخدمات، وهم فئات مستضعفة ونسعى ليكونوا أقوياء في المستقبل، مشيرة إلى أن مؤسسات الرعاية هى بيوتهم والوزارة ترعاها، ونسعى لحسن تربيتهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى لقاء لها مع برنامج المواجهة على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية ريهام السهلى، أن مهمة الوزارة في الفترة القادمة تطوير دور الرعاية وتدريب القائمين عليها ومحاسبتهم حال التقصير، مؤكدة: سنعمل نظام للمراقبة المجتمعية وسنطور 40 مؤسسة كبيرة لتشمل كافة الخدمات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الإغاثة بشكل عام هى شكل من الرعاية المجتمعية وكورونا كانت أزمة جماعية ومصر كلها اصطفت لرعاية الأسر وفرشنا 18 مدينة جامعية واشتركنا مع وزارات الشباب والرياضة والصحة لتجهيز أماكن العزل، مشيرة إلي أن الوزارة قدمت الرعاية لـ40 ألف أم ودعمت اصحاب المعاشات وعدة فئات بدعم تخطي 2 مليار جنيه مصري، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، منذ جائحة كورونا.

وقالت القباج، أن رئيس الوزراء سيطق استراتيجية مواجهة النمو السكانى الشهر القادم، وكان لبرنامج 2 كفاية دور مؤثر والفترة القادمة سيكون أكثر تأثيرا، وهناك توسع لإنشاء الحضانات لمساعدة الام، وسنتسع للتعاون مع 500 جمعية أهليه، كما لدينا 10 ألاف رائدة خدمة اجتماعية.