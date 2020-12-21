تعرف على مراحل الإعفاء من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الهيئة القومية للتأمين، فى تنفيذ المرحلة الثالثة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخرة بنسب إعفاء تصل إلى 50%، بدأت المرحلة الثالثة فى 14 ديسمبر الجارى وتستمر حتى 12 فبراير 2020.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية الإعفاءات التأمينية من المبالغ الإضافية على الاشتراكات المتأخرة فى نقاط محددة.

- القانون 173 لسنة 2020، حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية لمن سدد أصل الاشتراكات المتأخرة .

- الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات فى الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.

- المرحلة الثانية، كانت من يوم 16 أكتوبر، وانتهت فى 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات 70%.

- المراحلة الثالثة، بدأت فى 14 ديسمبر الجارى، وتستمر حتى 12 فبراير 2020، ويتم الإعفاء من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية بنسب تصل إلى 50%.