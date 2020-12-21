شكرا لقرائتكم خبر عن سفير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة: الرئيس السيسى قدم كل الدعم لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايكل حداد سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، إن حوالى خمسين مليون شخص حول العالم يعانون من الإعاقة، وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنهم يحيون القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ذوى الإعاقة بهذا الحجم الكبير من الدعم، مضيفا أن دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين حياتهم قد أوصل رساله قوية إلى العالم أجمع وهو أن مايهمنا فقط هو الإنسان .

على جانب آخر، كان قد شهد سفح الأهرامات الجمعة الماضية انطلاق مسيرة لـ50 شخصا من ذوى الهمم ضمن مبادرة قادرون باختلاف وسفير النوايا الحسنة للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مايكل حداد، لمسافة 5 كيلومترات للدعوة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون حواجز، من خلال استخدام التقنيات المساعدة وإطلاق مسيرات تدعم ذوى الهمم فى عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالدول عقب انطلاقها من مصر.

نظم المسيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية في تنظيم المسيرة التي أقيمت في سفح أهرامات مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.