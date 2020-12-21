تفاصيل الاجتماع الأخير لطرح تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمعت في مقر وزارة السياحة والآثار، لجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3211 لسنة 2019، برئاسة أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لاستعراض النتائج التي تم التوصل إليها في عملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.

تضم اللجنة في عضويتها كل من الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور خالد عبدالعزيز حجازي أستاذ المحاسبة بجامعة النيل، والدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، والدكتور محمد عبدالرؤوف أستاذ القانون الدولي والمدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني بمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتورة ميرهان رجب خبيرة العقود والاتفاقات الدولية بمشروع المتحف المصري الكبير، والمهندسة يمني إسماعيل معاون الوزير لشؤون المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى المكتب الهندسي والمكتب القانوني الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير.

وشارك بالاجتماع الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وأعضاء التحالف القائم علي إعداد وثائق ومستندات الطرح الدولية (PWC-Lord-Hill).

وأوضح الدكتور الطيب أن هذا الاجتماع، يعتبر الأخير بالنسبة للجنة، حيث تم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها في عملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، تمهيدًا للإعلان عن التحالف الفائز قريبًا، والتي يعقبها إبرام التعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.