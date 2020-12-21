شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات شبين الكوم» تقضي بإعدام قاتل الناقدة نفيسة قنديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيري، مساء الأحد، بإعدام المدعو السيد عادل السيد محمد يونس، قاتل الناقدة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، شنقًا حتى الموت، عقب تأييد فضيلة المفتى قرارها.

صدر الحكم بإجماع الآراء وضمت هيئة المحكمة بعضويتها المستشار أحمد فتحى عبدالعال والمستشار الدكتور مصطفى على خلف والمستشار أحمد سويلم محمد وأمانة سر سعيد أبوصالح.

تعود أحداث القضية رقم 10586 لسنة 2019 جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم 663 لسنة 2019 كلي شبين الكوم، إلى فجر التاسع عشر من مارس 2019 حينما اقتحم المتهم، 32 عاما، مقيم بقرية «سدود» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا «شهيدة الغدر» نفيسة قنديل بقرية رملة الأنجب المجاورة لسكن المتهم، مسلحًا بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها داخلها، بحسب قرار الإحالة.

وبتكثيف البحث والتحرى واستجواب المشتبه بهم، تم ضبط المتهم بعد 5 أيام من الواقعة؛ واعترف بجريمته تفصيليًا ومثلها أمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد على، وأقر باستخدام أداتين «حديدة» و«مفك»؛ واقتحام منزل الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر وقتل زوجته وسرقة مبلغ مالي.

وقال المحام بالنقض صبحى مبارك هلال إن المحكمة أنصفت الضحية دون استعمال الرأفة مع القاتل المجرم، وقبلت طلباتنا بتوقيع أقصى عقوبة واردة بالمواد 230 و231 و234 فقرة ٢ عقوبات والمادة 317 عقوبات، وأحالت أوراق القضية إلى المفتى الذي أيّد إعدامه.