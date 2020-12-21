شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض «خيوط الظل» للفن التشكيلى فى «بيت الشعر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح مساء الأحد، معرض الفن التشكيلي «خيوط الظل»، الذي أعده طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر والشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، وإشراف الدكتور أحمد سمير، قوميسير المعرض.

وتضمن المعرض، عدد الاعمال الفنية وصل لأكثر من 25 عملاً فنياً في الموضوعات المختلفة (الجرافيك – التصوير – النحت – الديكور )، وذلك بحضور الدكتور يوسف محمود، عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود النوبي الأستاذ بكلية الألسن ووكيل الكلية والدكتورأحمد حسن، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك والدكتورة وفاء عبدالمقصود، الأستاذ المساعد ورئيس قسم الجرافيك ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة وعدد من المهتمين بالفن التشكيلي.

ويأتي هذا المعرض في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الأقصر وبيت شعر الأقصر .وقد تم تحكيم الأعمال الفنية من قبل لجنة التحكيم المكونة من: الدكتور يوسف محمود عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورأحمد حسن، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك والدكتورة وفاء عبدالمقصود، رئيس قسم الجرافيك، والدكتورة داليا صالح ،الأستاذ المساعد بقسم الديكور والدكتور إبراهيم محمد ،مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة.

وفي كلمته عبر رئيس الجامعة، عن مدي سعادته بالأعمال المقدمة من قبل طلاب كلية الفنون الجميلة، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق، ثم قام بتوزيع شهادات تقدير للطلاب المشاركين بالاعمال الفنية في المعرض .