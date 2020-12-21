شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: بدء تطعيم لقاح كورونا فى مصر الأسبوع المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في 4 دول أوروبية، مشيرا إلى أنها أضحت حديث العالم اليوم.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هانك مخاوف في أوروبا من زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت بريطانيا اليوم قرابة 36 ألف إصابة جديدة.

وأضاف: أن بعض الدول الأوروبية أوقفت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تطعيم لقاح كورونا يبدأ في مصر من الأسبوع المقبل.

وناشد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة كورونا الثانية قائلا «نخلي بالنا شوية مفيش احتفالات رأس السنة.. الموجة الثانية ذروتها تأتي مع بداية الشتاء عكس الموجة الأولى التي تم عمل حظر جزئي معها وإيقاف الدراسة ولكن هذه المرة لن يتم إيقاف الدراسة».



وأضاف موسى يجب إرتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا «محدش عاوز قفل البلد».

وتابع أن الفيروس في منتهى الخطورة وأن أول عملية تطعيم تتم في مصر الأسبوع المقبل ولكن «مش هيبقى هيصة» وسيكون هناك إجراءات أمنية ونظام صارم حسب الأولوية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والإجراءات تتم حاليا لتنظيم عملية التطعيم سواء مكان التطعيم أو النقل أو طريقة التسجيل للحصول عليه والتواصل مع من سيحصل على التطعيم وهناك تجارب تجريها مصر بالتنسيق مع الإمارات والبحرين والأردن.



وأوضح أنه بدأ في تلقي استغاثات مجددا كما كان يحدث في الموجة الأولى وهناك حالة استهتار من المواطنين في الشارع منفعلا على الهواء أنه يجب ارتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات متسائلا «ليه ترجعونا للمربع صفر».