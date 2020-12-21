شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يلتقي وفد من وزارة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفد من وزارة الثقافة، ضم الدكتور جلال إبراهيم رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،والدكتورة زينب الشاذلي مسؤولة القوافل الثقافية بالإقليم،الدكتور سهير السكرى سفيرة بالأمم المتحدة والفنان عبدالسلام الدهشان، وفي حضور النائبة منى عبدالله عضو مجلس النواب، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومحمد كمال رئيس فرع ثقافة بني سويف، والدكتور أشرف الرزيقي «المبدعين العرب» والدكتورة صفاء علم الدين بكلية إعلام بني سويف

ورحب المحافظ بوفد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خلال زيارته لبني سويف بمناسبة تنظيم قافلة ثقافية بمركز ناصر، حيث أكد المحافظ على أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي القومي للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وتعزز الانتماء والولاء للوطن ضد أي محاولات يائسة تستهدف النيل من هويتها

وفي ختام اللقاء تسلم المحافظ د. محمد هاني غنيم درع الهيئة العامة لقصور الثقافة،والذي قام بتسليمه رئيس الإقليم،معربا عن تقديره لمحافظ بني سويف لدعمه كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة على أرض بني سويف،مضيفاً أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطتها بتطوير قصور وبيوت الثقافة التابعة لها، وذلك بالتوازي مع خطة تطوير المحتوى الثقافي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع

وكان محافظ بني سويف قد أناب «اليوم»الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،لحضور انطلاق فعاليات القافلة الثقافية التي تنفذها الهيئة العامة بالتعاون مع المحافظة على مدار 3 أيام ،حيث شهد الافتتاح حضور وفد الهيئة العامة لقصور الثقافة من قيادات ومسوؤلى إقليم القاهرة الكبرى، ومن المحافظة:على يوسف رئيس مدينة ناصر، د. ماريا خلف مدير آثار بني سويف،إبراهيم دهشان مدير قطاع الشباب بمديرية الشباب ،محمد كمال رئيس فرع ثقافة بني سويف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (منى عبدالله،سهام بشاى ،عبير جمال، ميرفت ميشيل، محمد رجب عبدالعظيم، سامى توفيق، نبيل حميدة)

وفي كلمته،خلال بدء فعاليات القافلة الثقافية بمركز شباب المدينة، رحب د.عاصم سلامة بضيوف المحافظة من الهيئة العامة وإقليم القاهرة الكبرى، معربا عن سعادته بالتواجد في هذه الفعالية الهامة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستهدف تعزيز قيم المواطنة وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع المصري ،مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكافة الجهات التنفيذية المشاركة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ وإقامة الفعاليات المتنوعة التي تتضمنها القافلة خلال تواجدها بالمحافظة لتحقيق المستهدف منها

من جانبه أوضح محمد كمال رئيس فرع ثقافة بني سويف أن القافلة تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والفقرات المتنوعة، وتشمل :ندوة حول ترسيخ الهوية المصرية، إضافة لورشة مسرحية وعروض اسكتش تطبيقي بعنوان «لا للتنمر»،ومحاضرة بعنوان «التعامل مع الطفل في ظل التطورات الاجتماعية والتكنولوجية،وورشة عمل فازات بجمعية مسجد الرحمن،بجانب عرض عرائس قفازات، وورشة حكي بمؤسسة الأيتام بمدينة ناصر، تعقبه مسابقة في المعلومات العامة وتوزيع مجلات قطر الندى، بالإضافة إلى عرض عن الإسعافات الأولية، وورشة اكتشاف مواهب»رسم ،تمثيل، أداء حركي، غناء«بمدرسة طه الساعى،وفى المساء تقدم فرقة بني سويف للموسيقي العربية عرضا فنيا بمركز الشباب

فيما بتضمن اليوم الثاني محاضرة بعنوان «لا للعنف ضد المرأة»ومحاضرة أخرى بعنوان «تطبيق إيجابية السلوك وأثره على الفرد» بإدارة محو الأمية بناصر، وورشة لإعادة تدوير السيديهات التالفة بينما تقام أمسية أدبية أقصوصة وشعر، وفى مدرسة التربية الفكرية تقام ورشة لعمل ماسكات وورشة حكي لذوي الإعاقة،بجانب فقرة اكتشاف مواهب بمدرسة طة الساعي، ويختتم اليوم بعرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية بمركز الشباب

في حين يشهد اليوم الثالث ندوة بعنوان «الإرهاب ونبذ التطرف» بمركز الشباب، بالإضافة إلى محاضرة عن «ترشيد المياه» بقاعة مجلس المدينة، كما يقام عرض عرائس، وورش حكي وسينما بمؤسسة الأيتام بناصر، وفى الختام يقام معرض للورش الفنية واليدوية، وورش المواهب، كما تقدم فرقة ابوصير للآلات الشعبية عروض فنية بمركز الشباب