شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة عاجلة لطريق مصر أسوان الغربي المجاور لترعة «الرمادي» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومستشار المحافظ للمشروعات بالأقصر، تكليف كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بصفتها المسئولة عن طريق مصر -أسوان الزراعي الغربي، والادارة المركزية للري المسئولة عن ترعة الرمادي، والتي حدث انهيار بجوانبها، والتي يقع طريق القرايا عليها، باجراء المعاينات العاجلة والسريعة لطريق مصر- اسوان الغربي، للوقوف على حالة الطريق والمجري المائي.
وبحسب بيان، الأحد، تمت المعاينة من كل من الهيئة العامة الطرق والكباري والادارة العامة للري بحضور إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
وانتهت المعاينة إلي عمل محضر تنسيقي بين الجهات المعنبة وانتهي الأمر إلي قيام الادارة العامة للري برفع وترميم البر الأيسر لترعة الرمادي عن طريق عمل حوائط ساندة بعد الدراسة اللازمة لامكانية سند جوانب الترعة أو عمل خوازيق لسند الجوانب، وعقب ذلك ستقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بإعادة الرصف بهذا القطاع.
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