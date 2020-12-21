شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة عاجلة لطريق مصر أسوان الغربي المجاور لترعة «الرمادي» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومستشار المحافظ للمشروعات بالأقصر، تكليف كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بصفتها المسئولة عن طريق مصر -أسوان الزراعي الغربي، والادارة المركزية للري المسئولة عن ترعة الرمادي، والتي حدث انهيار بجوانبها، والتي يقع طريق القرايا عليها، باجراء المعاينات العاجلة والسريعة لطريق مصر- اسوان الغربي، للوقوف على حالة الطريق والمجري المائي.

وبحسب بيان، الأحد، تمت المعاينة من كل من الهيئة العامة الطرق والكباري والادارة العامة للري بحضور إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وانتهت المعاينة إلي عمل محضر تنسيقي بين الجهات المعنبة وانتهي الأمر إلي قيام الادارة العامة للري برفع وترميم البر الأيسر لترعة الرمادي عن طريق عمل حوائط ساندة بعد الدراسة اللازمة لامكانية سند جوانب الترعة أو عمل خوازيق لسند الجوانب، وعقب ذلك ستقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بإعادة الرصف بهذا القطاع.