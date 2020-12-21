شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم يتم إطلاق موقع التسجيل للقاح كورونا حتى الآن والرابط المتداول لا يعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” رابط تسجيل الحصول علي اللقاح الصيني لفيروس كورونا، حيث أن الرابط مازال لم يعمل ولم يتم إطلاق الموقع رسميا حتى الآن والرابط المتداول لا يعمل.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن الرابط سيعمل خلال الساعات القليلة القادمة من خلال الرابط التالى:

وكشف مصدر مسئول أن التسجيل سيستمر لمدة أسبوعا للأطباء وسيقدم الموقع كافة المعلومات عن اللقاح بشكل تفصيلي وعلى الطاقم الطبي ملء استمارة ستظهر له التي تتطلب أماكن عملهم.