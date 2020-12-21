شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات هامة من وزير التعليم بشأن رفع الغياب من المدارس ومواعيد الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتاباً دورياً بشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ويتضمن ما يلي:

- عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب فى ذلك).

ـ استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

- لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0

- إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.

- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر.

- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءاً من الأحد 10 يناير ٢٠٢١ وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا.

٤- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.

- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءاً من يوم الأحد 10 يناير 2021 وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا، وتكون الامتحانات على مستوى المديرية.

٥- طلاب المرحلة الثانوية:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي مثل منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري ومنصة ادمودو ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقاً.