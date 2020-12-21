شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات هامة من وزير التعليم بشأن رفع الغياب من المدارس ومواعيد الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
- عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب فى ذلك).
ـ استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.
- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:
- لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0
- إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.
- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:
- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءاً من الأحد 10 يناير ٢٠٢١ وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا.
٤- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:
- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءاً من يوم الأحد 10 يناير 2021 وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا، وتكون الامتحانات على مستوى المديرية.
٥- طلاب المرحلة الثانوية:
- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي مثل منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري ومنصة ادمودو ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقاً.