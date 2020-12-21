شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لمؤتمر صحفى الأربعاء حول البعثات التقنية للأقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو، الأربعاء المقبل، حول البعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على الصعيد الوطني.

ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ووضع كورونا وجهود الاستجابة في أفغانستان، لبنان والمملكة العربية السعودية.

ويشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور بيتر غراف، ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان بالإنابة والدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان والدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية.