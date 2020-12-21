شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الاقتصاد المصرى لديه حصانة ضد الصدمات بفضل الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر مرت بظروف صعبة قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى تمثلت فى مشكلات طاقة ونفس العملة ونقص فرص العمل، لافتًا إلى أن الأمر اختلف تمامًا عقب برنامج الإصلاح وطرح برامج حماية اجتماعية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى حولتنا من دولة لديها عجز فى الاحتياطى النقدى لدولة لديها 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا.

وأكمل وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى لديه حصانة ضد الصدمات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المشاريع التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات تساهم فى خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.

وأشار وزير المالية، أن زيادة الناتج المحلى يعنى زيادة فرص العمل وتحسن الحالة المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أن المشاريع القومية الكبيرة تساهم بشكل كبير فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وبعض المؤشرات الأخرى.

ولفت وزير المالية، إلى أن قروض المؤسسات الدولية تتم عن طريق دراسات، كما أن صندوق النقد الدولى يثق فى الاقتصاد المصرى.