شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 30 مليار جنيه حجم الأصول المنقولة لصندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الأصول التي نٌقلت لصندوق مصر السيادي والتى بلغت 30 مليار جنيه ،مؤكدة: أن الصندوق يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد وهناك مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها، وأن صندوق مصر السيادي يستثمر بنظام الأصول تحت الإدارة و يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على جمعيته العمومية.

وأضافت هالة السعيد في لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن أهداف إنشاء الصندوق كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة، مشددة على أن توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادي وليس الهدف منه بيع أصول الدولة فهو شراكة و مع المستثمرين لتعظيم قيمة الأصول لتحويل كل أصل إلى منتج إستثماري فهناك أصول كثيرة غير مستغلة وبعضها مستغل لكن ليس بالشكل الكفء وفقاً لاولويات الدولة .

وشددت وزيرة التخطيط ، على أن القطاع الخاص شريك للصندوق السيادي، قائلة: "يشارك القطاع الخاص المحلي في إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخراً ".

واكدت هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد بالاضافة إلى أن مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.

وحول أسلوب إدارة الصندوق للاصول قالت السعيد : " صندوق مصر السيادي يستثمر بنظام الأصول تحت الإدارة حيث أن السيادي يحصل على حصة الأقلية مقابل دوره في إدارة الأصول والترويج لها".

وكشفت هالة السعيد، أن أغلب الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الصندوق السيادي تأتي من القطاع الخاص، موضحة: أن الصندوق السيادي يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة.