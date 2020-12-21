شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 200 مليار جنيه رأسمال صندوق مصر السيادي المصرح به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الكويت أول دولة أنشأت صندوقا سياديا عام 1953، حتى وصل عددها إلى 73 صندوقا سياديا فى 50 دولة على مستوى العالم، موضحة أن حجم أموال الاستثمارات التى تديرها الصناديق السيادية فى العالم بقيمة 7.3 تريليون دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط فى حوار خاص مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة أون، فى برنامج "كلمة أخيرة" أن الصناديق السيادية بدأت فى الدول التى لديها فوائض مالية، مضيفة: بدأنا التفكير فى صندوق مصر السيادى منذ عدة سنوات، وتم البدء عمل الصندوق فى النصف الثانى من عام 2019، لافته إلى أنه يستهدف تعظيم أصول الدولة واستثمارها ويهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة، وتابعت: رأسمال صندوق مصر السيادى المصرح به يصل لـ 200 مليار جنيه.

وأكدت "السعيد" أن الصندوق السيادى يشارك القطاع الخاص المحلى فى إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مع 5 شركات مصرية، وأوضحت، أن أغلب الاستثمارات التى تتم بالشراكة مع الصندوق السيادى تأتى من القطاع الخاص والصندوق السيادى يحصل على حصة الأقلية مقابل دوره فى إدارة الأصول والترويج لها، موكده انه يوجد مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادى.