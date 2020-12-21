شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة مكافحة كورونا: الإعلان عن استخدام اللقاح الصينى بداية يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أنه سيتم الإعلان عن استخدام لقاح سينوفارم الصيني، بداية يناير المقبل 2021.

أضاف النادى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة ON، قائلا: "جاري الآن تدشين موقع التسجيل للحصول على اللقاح لكن ليس متاحاً لكافة الناس بل الفئات الأشد خطورة أو الأكثر تعرضاً للإصابة وستكون الأولوية للأطباء والتمريض ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو من يعانون الفشل الكلوي ومن يتعرضون لعلاج كيماوي أو إشعاعي ممن يكونون أكثر عرضة للخطورة حال إصابتهم بالفيروس".

وتابع: "سيتم الانتقاء بين فئة الأولويات أيضا، فعلى سبيل المثال سيتم ترتيب الأولويات داخل الاطقم الطبية فمن يعمل برعاية مركزة سيختلف عن العادي".

وأوضح بالقول: "نحن الآن في موسم حصاد فيروس كورونا حيث إن الفيروس علمياً في مرحلته الحالية في مرحلة الإقلاع وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير نظراً لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن الأوضاع داخل مستشفيات العزل حاليا مستقرة، مبينا: "صحيح الأعداد كبيرة في الإصابات وتتصاعد لكن نسبة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي مقارنة بمن يتم حجزهم في غرف عادية لازالت محدودة وأقل حتى الآن من الموجة الأولى لفيروس كورونا".