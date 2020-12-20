شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 724 حكمًا قضائيًا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأحد، حملات لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 724 حكما قضائيا ما بين ضبط متهمين في أحكام جنايات وحبس، حيث تم تنفيذ حكمين جنايات وتنفيذ 159 حكم حبس جزئي و29 حبس مستأنف و394 غرامات و138 مخالفات.
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