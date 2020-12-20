شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 30 مليون مصري بالخارج شاركوا في مباردة «اتكلم عربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مبادرة «اتكلم عربي» جرس انذار للمصريين في الخارج وجاءت في توقيت مناسب، لافتة إلى أنهم نظموا دورات للتعريف بالأمن القومي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يرعى المبادرة لترسيخ الهوية والتاريخ.

وأشارت الدكتورة نبيلة مكرم، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن تفشي جائحة كورونا دفعتهم لسرعة اطلاق مبادرة «اتكلم عربي» من خلال تطبيق زوم، قائلا: «كورونا خلتنا نتحرك أكثر ودخلت إلى تيك توك باعتباره منصة هامة للشباب».

وتابعت: «الشباب والأطفال مهتمين بتطبيق تيك توك وكان لازم نستخدم هذه المنصات والتفاعل وصل إلى 30 مليون»، مفيدة بأن هناك 30 مليون مصري بالخارج شاركوا في مباردة اتكلم عربي، وشددت على دور أولياء الامور لتفعيل المبادرة وتعليم الأبناء اللغة العربية.