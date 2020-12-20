شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة العيون بسيوة تفحص 300 حالة وتجري 60 عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى لحرصها على تقديم الخدمات المختلفة لاهالى مطروح مع تذليل كافة العقبات والتيسير عليهم حتى الوصول إلى اقصى التجمعات الصحراوية، خاصة مع انتهاء اعمال قافلة العيون لاهالى سيوة والتى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال يومى 18 و19 ديسمبر بالكشف على على ٣٠٠ حاله منهم ٦٠ حاله تحتاج عمليات مختلفه و٦٥ حاله محتاجه نظاره، وذلك ضمن سلسلة قوافل تنظيم المؤسسة للكشف على مرضى العيون من أهالي بواحة سيوة ضمن مبادرة «طاقة نور» على مدار يومي الجمعة السبت 18-19 ديمسبر وتقديم خدمات توقيع الكشف وتشخيص احتياج النظارات وتوزيع الادوية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية بالمجان تماما والاعداد لاجراء العمليات الجراحية قريبا بالمجان أيضًا.

بينما وجه مصطفي زمزم؛ رئيس مجلس أمناء صناع الخير الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لتذليل كافة العقبات للوصول بخدمات القافلة الانسانية لاقصى المناطق الحدودية غرب مصر للكشف على مرضي العيون

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المؤسسة التي تستهدف تقديم خدماتها الانسانية النوعية إلى كل مصرى على ارض مصر بالمجان تماما وبخاصة المناطق شديدة الاحتياج والمناطق الحدودية والتجمعات البدوية والصحراوية وسكان الاودية والنجوع. ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما تشارك المؤسسة بفاعلية في تنفيذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة» فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تماماً في مجالات مكافحة العمى فإن المؤسسة تشارك ايضاً في تنفيذ المبادرة من خلال إعادة أعمار عدد من القرى الأشد إحتياج في مختلف قري محافظات الجمهورية