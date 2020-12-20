شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: قروض ميسرة من البنك الزراعي للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتيسير تقديم الدعم لشباب المحافظة لاقامة مزيد من المشروعات وتوفير مصدر دخل لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب بيان، الأحد، قامت إدارة تنمية القرية بعقد لقاءات بالاشتراك مع بنك التنمية الزراعى مع اهالى مدن النجيلة وبرانى ومرسى مطروح من المربين والمزارعين والشباب والجمعيات، وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعى بتقديم قروض ميسرة للشباب لتمويل مشروعات صغيرة.

وأوضح المهندس حسين السنينى مدير ادارة تنمية القرية أنه تم خلال اللقاءات توضيح مبادرة البنك في دعم شباب المحافظة وجهوده في توفير فرص لأبناء مطروح بالتعاون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وكذلك الفرص المتاحة للشباب من خلال البنك ومناقشتها مع المواطنين، حيث عرض مسؤول البنك المشروعات والإجراءات التي يقوم بها البنك خاصة جهود دعم الثروة الحيوانية.

كانت أهم التوصيات خلال لقاء الأهالي مع مسئولى البنك اهمية تعريف المواطنين بالاجراءات وتيسير الخدمات المقدمة على مستوى مراكز المحافظة وتسهيل الاجراءات والتعامل مع كافة المواطنين للحصول على قروض للمشروعات التي يرغبون بالقيام بها، وكذلك الموافقة على تفعيل مبادرة باب رزق من خلال برنامج مشروعك ( المبادرة القومية للتنمية المجتمعية للشباب )وذلك من خلال تفعيل العمل بمكاتب مشروعك على مستوى مراكز المحافظة اسوة بمركز مطروح، وتوضيح الاشتراطات التي يقررها البنك للحصول على قرض باب رزق وصياغتها مع توزيعها على جميع مكاتب مشروعك بمراكز المحافظة وذلك لتسهيل الاجراءات للمواطنين للحصول على القرض.