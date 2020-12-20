شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية لفحص أهالي قرية أطنوح بمرسى مطروح نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية للكشف علي أهالي قرية أطنوح يومي الاربعاء والخميس في الفترة من 23 حتى 24 ديسمبر 2020.

وتضم القافلة -بحسب بيان الأحد- أطباء تخصصات "التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة - نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية" مع توقيع الكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

وأكد رئيس المدينة بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهو تقديم كافة الدعم و التيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة بالمحافظة و الإعلان عن القافلة والتخصصات بإذاعة مطروح الإقليمية وصفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق أكبر استفادة منها .