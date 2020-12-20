شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 514 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت الحملات اليومية لإدارة مرور أسوان، الاحد، عن ضبط 514 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات. وتمكنت الحملات المرورية من ضبط سائقان لتعاطيهما الحشيش والبانجو سيارة و2 دراجة نارية و3 توك توك وتورسيكل بدون تراخيص ، كما تم التصالح الفوري في 77 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحبتراخيص 85 حالة عدم قبول التصالح و108 مخالفة تجاوز السرعة و 115 مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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