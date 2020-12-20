شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مرسى مطروح»: إزالة إشغالات المقاهي المخالفة أمام المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، الدفع بحملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة على فترتين بالطريق الدولي وشارع الثانوية وزاهر جلال وبجوار مجمع المحاكم تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

وأكد جاب الله في بيان، الأحد، أنه تمت إزالة اشغالات الطريق المخالفة بالطريق الدولي وشارع الثانوية وبجوار مجمع المحاكم استجابة لشكوى لإدارة المعهد الأزهري بشأن احتلال اخد المقاهي للارصفة امام نوافذ المعهد وتسببت في تلوث الهواء بدخان الشيش، ما يؤثر على صحة وسلامة الطلاب وعلي الفور تم تحرير مخالفة وتوقيع غرامة وسيتم تطبيق اقصي غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما أكد مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة اشغال الطريق المخالفة التي أدت إلى احتلال الارصفة وترتب ذلك على تكدس الشارع بالسيارات والعربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم اشغال الطريق بالمخالفة للقانون والاسيتم تطبيق أقصي عقوبة وغرامة على كل من يخالف هذه التعليمات حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.