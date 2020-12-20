شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعليق احتفالات الأعياد بالكنيسة الإنجيلية وموقف صلاة الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الانجيلية في مصر، إن «كورونا جائحة تجتاح العالم والجميع يدعو أن يتدخل الله في هذه الأزمة حتى نعود لطبيعتنا».
وأضاف «شاكر» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع بقناة صدى البلد، أن الطائفة الانجيلية في مصر وهي تتابع مجهودات الدولة لمكافحة الفيروس وكونها جزء من مؤسسات الدولة اجتمع المجلس الملي أمس.
وتابع أن المجلس اتخذ بعض القرارات أولها تعليق كافة الاحتفالات والنشاطات والاجتماعات بداية من غدا الاثنين وحتى 15 يناير على أن يتم الاجتماع يوم 14 يناير لاتخاذ القرار التالي سوء بالتعليق أو عدمه كما تم تفويض الكنائس في اتخاذ قرار تعليق صلاة الأحد على أن تكون بنسبة 25% فقط.
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