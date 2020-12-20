شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم اكتمال النصاب القانوني.. جولة إعادة لانتخابات طلاب جامعة الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، أن إنتخابات الجولة الأولي اليوم الأحد اسفرت عن الاعادة في ٥ كليات غدًا الاثنين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت وعدم حضور الاغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق التصويت.

وأوضح «جمال الدين»، لـ«المصرى اليوم»،أن الكليات الخمسة التي تجرى بها الإعادة غدا تضم كليات، الحقوق والطب البشرى (الفرقة الثالثة) والطب البيطرى وكلية الزراعة بسابا باشا (الفرقتين الأولى والثانية) والاقتصاد والعلوم السياسية (الفرق الأولى والثانية والثالثة).

وأشار إلى أن كل كلية من الكليات الخمسة التي تخوض الانتخابات في جولة الإعادة، بها 5 لجان بإجمالى 25 لجنة، عبارة عن 4 لجان للفرق الأربعة ولجنة عامة تتولى مهام متابعة الانتخابات منذ تلقي الطلبات وحتى اعلان الفائز بمنصب رئيس اتحاد الكلية، لافتا إلى أن كل لجنة يرأسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من ادارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبين.

وتجرى جولة الإعادة عدا الاثنين 21 ديسمبر، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى.

وأشار إلى أن التزكية حسمت الانتخابات في ١٣ كلية والتعيين في ٣ كليات.