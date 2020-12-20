التخطيط: أغلب الاستثمارات بالشراكة مع الصندوق السيادى تأتى من القطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إٔن دولة الكويت هى أول دولة قامت بإنشاء صندوق سيادى عام 1953، مؤكدة أن عدد الصناديق السيادية فى العالم يبلغ 73 صندوقا سياديا فى 50 دولة على مستوى العالم وتدير استثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار.

وكشفت فى لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"أن : الصناديق السيادية بدأت فى الدول التى لديها فوائض مالية.

وحول فكرة إنشاء الصندوق السيادى المصرى قالت: " بدأنا التفكير فى صندوق مصر السيادى منذ عدة سنوات والصندوق بدأ العمل فى النصف الثانى من عام 2019".

كاشفة أن أهداف إنشاء الصندوق كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة مشددة على أن توطين الصناعة فى مصر إحدى أولويات صندوق مصر السيادى وليس الهدف منه بيع اصول الدولة فهو شراكة و مع المستثمرين لتعظيم قيمة الاصول لتحويل كل أصل إلى منتج استثمارى فهناك أصول كثيرة غير مستغلة وبعضها مستغل لكن ليس بالشكل الكفء وفقاً لألويات الدولة.

وشددت على أن القطاع الخاص شريك للصندوق السيادى قائلة : " يشارك القطاع الخاص المحلى فى إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخراً ".

وقالت إن رأسمال الصندوق يبلغ 200 مليار جنيه رأسمال مصرح به كاشفة أن حجم الاصول التى نقلت للصندوق تبلغ 30 مليار جنيه حجم الأصول نٌقلت لصندوق مصر السيادي. مؤكدة أن صندوق مصر السيادى يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثمارى جيد بالإضافة إلى أن مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.

وحول أسلوب إدارة الصندوق للاصول قالت السعيد : " صندوق مصر السيادى يستثمر بنظام الأصول تحت الإدارة حيث إن السيادى يحصل على حصة الأقلية مقابل دوره فى إدارة الأصول والترويج لها".

وكشفت السعيد أن أغلب الاستثمارات التى تتم بالشراكة مع الصندوق السيادى تأتى من القطاع الخاص، وأوضحت أن الصندوق السيادى يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة به.