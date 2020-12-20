شكرا لقرائتكم خبر عن عميد صيدلية القاهرة: الحديث حول عدم فاعلية لقاح كورونا مع السلالة الجديدة متسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أمنية خليل عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، إنه تم دراسة عينة فيروس كورونا من مستشفى أبو الريش، ووجدنا أنه حدث فيها تطورًا بسيطًا ولكنها لم تؤدى لتغيير فى خصائص الفيروس ونتابعها لكى نعرف هل سيكون لها تطور أو سلالة جديدة أم لا .

وأضافت الدكتورة امنية خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامي سيد على،: "الحديث حول عدم فاعلية لقاح كورونا مع السلالات الجديدة كلام متسرع"، مؤكدة أن اللقاح خطوة مهمة جدًا لأن الأدوية تعالج الأعراض ولكن اللقاح شيء ضروري وخاصة الأطباء لأنه يوجد الكثير من الأشخاص حاملين للفيروس دون أعراض.

وأكدت عميد كلية الصيدلية أن اللقاح الصيني يسير على نفس التكنولوجيا القديمة لكل اللقاحات وهو مميز ولا مشكلة فيه، أما اللقاحات الأخرى فمشكلتها تكون في التخزين، مشيرة إلى أنه يوجد أبحاث للقاحات تقام فى مصر ولم يتم التصريح عنها حتى تنتهى كل التجارب.