شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الفيروسات بالقومى للبحوث: الحديث عن خروج كورونا عن السيطرة مبالغ فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أحمد على، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن تحور فيروس كورونا يعنى تحورا في التركيب الجيني للفيروس، لافتًا إلى أن الفيروس لا يزال نوعا واحدا واللقاح الذى يستخدم فى أمريكا أو أوروبا يمكن استخدامه فى مصر.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الاعلامى سيد على،: "تصريحات بريطانيا بأن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة كلام مبالغ فيه، وعلى الرغم من تحور كورونا لا يزال اللقاح المكتشف قادرا على السيطرة عليه، وإنتاج أجسام مضادة".

وواصل على قائلا إن بروتوكول العلاج لمرضى كورونا فعال حتى الآن، ويتم التعامل به مع الحالات بشكل جيد ولا داعى لتغييره.

من جانب آخر، كان الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات فى المعهد القومى للبحوث، أكد أن اللقاح الصينى آمن 100%، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج القاحات عن طريق فيروسات مثبطة تدخل إلى الجسم، وتقاتل الفيروسات المسببة للمرض، أما الطريقة الثانية ان نأخذ جزء من الفيروس المسئول عن إنتاج الأجسام المضادة للفيروس.

وأضاف على: أما عن اللقاح فنحن لدينا تكنولوجيا عالية جدا واتجاهات تصنيع اللقاح متعددة وكلها تؤدى الغرض حتى التكنولوجيا الأخيرة التي استخدمتها موديرنا وفايزر، مشيرا أن الفيروس عبارة عن شفرة مغطاة ببروتين والفيروس يكون مثبط وعندما يدخل إلى الجسم ويجد الخلية تبدأ المشكلة.