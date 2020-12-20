"المحامين" تعلن نتيجة عموميات 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية لإنشاء نقابة فرعية جديدة، نتيجة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية "القليوبية، الشرقية، الدقهلية"، الذين انعقدوا اليوم الأحد.

قال مجدي سخي وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة، إن اليوم الأحد كان مقررًا عقد الجمعية العمومية لنقابات "القليوبية، الشرقية، الدقهلية، أسيوط"، مشيرًا إلى أنه انعقدت ثلاث جمعيات فقط، وهي "القليوبية، الشرقية، الدقهلية"، وحالت الظروف دون إقامة الجمعية العمومية لمحامي أسيوط.

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة، أن الجمعية العمومية لشمال القليوبية حضر منها 367، وجنوب القليوبية حضر منها 823، منوهًا إلى أنه بناء على ذلك لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، ويعتبر رفض من الجمعية العمومية لقرار مجلس النقاية بإنشاء نقابة فرعية جديدة.

وأشار إلى أن جمعية الشرقية، والتي تضم شمال وجنوب الشرقية، وأن الجمعية العمومية لشمال الشرقية حضر منها 38، وجنوب الشرقية حضر منها 893، وبهذا لم يكتمل النصاب القانوني.

وأوضح أن نقابة الدقهلية، التي تضم شمال وجنوب الدقهلية، حضر من الجمعية العمومية لشمال الدقهلية 309، وأن جنوب الدقهلية حضر منها 434، وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني.

وشدد رئيس اللجنة المشرفة، على أنه سيتم غدًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات بكامل هيئتها، لاتخاذ قرار بشأن انعقاد جمعية أسيوط، والتي من المقرر عقدها الأربعاء المقبل، لعد تأجيلها لأسباب قهرية.

وأكد سخي أن جلسة 28/11/2020، لمجلس النقابة تضمنت فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات، مضيفًا أنه سيتم من باكر الاثنين، في النادي النهري، تسليم الملفات للراغبين في الترشح، اعتبارًا من يوم 26 الجاري.