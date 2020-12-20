محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، الدكتور رضا غالب أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي غيبه الموت.
وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل له بصمة كبيرة في مجال النقد المسرحي من خلال كتاباته ودراسته المنشورة، ومشاركاته الفعالة في العديد من الفعاليات المسرحية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
يذكر أن الراحل له العديد من الدراسات والكتب النقدية المنشورة منها "الممثل والدور المسرحي"، "الممثل العربي بين ستانسلافسكي وبريشت"، "الميتاتياترو.. المسرح داخل المسرح"، كما شارك في العديد من المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تنعى الدكتور رضا غالب: "صاحب بصمة في مجال النقد المسرحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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