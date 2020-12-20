ننشر جدول المواعيد الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية، المشكلة من النقيب رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي المواعيد الخاصة بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية.
ويبدأ تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل.
بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وجولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.
يشار أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارًا في جلسة 28 نوفمبر الماضي، بفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الجاري.
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