شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة وزير الدفاع السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالعزاء والمواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق، نجل أمير الكويت الراحل، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة الكويت، ولأسرة آل الصباح الكرام، وللشعب الكويتي الشقيق، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".