"تفاصيل مقتل شاب بالمعادي بـ 9 طعنات وموعد الحكم على طفل المرور".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الحضور 3 أيام.. قرار جديد في محاكم الاستئناف لمواجهة "كورونا"

أصدر المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور.

لتلقي لقاحات كورونا.. وزير الداخلية يستقبل هالة زايد

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعددا من قيادات الوزارة.

تأجيل محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار من ممتلكات الدولة لـ17 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية، وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي 500 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم 5322 لسنة 2020، لجلسة 17 يناير.

"الواقعة بقصد التأديب".. مصدر أمني يكشف تفاصيل إصابة الطفل "بائع الليمون"

كشف مصدر أمني، حقيقة الفيديو المتداول لطفل عُرف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"بائع الليمون المتجول"، وادعائه وفاة والديه.

المؤبد لرجل الأعمال مجدي يعقوب بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بالسجن المؤبد لرجل الأعمال مجدي يعقوب بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.

"العصابة تخصص مساكن".. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة شركة بالشرقية

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/12/20/1934911

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة سرقة مقر شركة بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة.

بـ2 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 30 ألف قرص مخدر في الإسكندرية ومطروح

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

المرور تعلن عن تحويلات مرورية جديدة بمحيط ميدان العروبة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تحويلات مرورية؛ تزامنًا مع الأعمال الإنشائية بكوبرى الفردوس المستحدث بالقاهرة.

تأييد حبس شادي أبو زيد مراسل أبلة فاهيتا السابق 6 أشهر

أيدت محكمة مستأنف قصر النيل، حبس شادي أبوزيد، معد برنامج أبلة فاهيتا، 6 أشهر في واقعة الفيديو المسيء للداخلية.

جاء ذلك بعد أن استأنف محامي "أبوزيد" على حكم محكمة جنح قصر النيل، أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، قصر النيل، بحبسه 6 أشهر.

مد أجل الحكم على "طفل المرور" و2 من أصدقائه لجلسة 27 ديسمبر

قررت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على "طفل المرور" و 2 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي لجلسة 27 ديسمبر الجاري.

تلقى 9 طعنات.. النيابة تحقق في مقتل شاب بالمعادي

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، التحقيق في مقتل شاب على يد مسجل خطر نصب عليه في 150 ألف جنيه بمنطقة المعادي.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان

طالبت نيابة حلوان، بسرعة التحريات حول واقعة العثور على سيدة حامل متوفية داخل شقتها في حلوان؛ لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

للمرة الثالثة.. النيابة الإدارية تكلف مستشارة بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحاكم

حضرت المستشارة منى عاشور السيد مبروك، الوكيل العام وعضو فرع الدعوى التأديبية، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة.