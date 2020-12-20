انتشال جثة شاب وطفل غرقا في نهر النيل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب وطفل مصرعهما، مساء الأحد، غرقا في نهر النيل بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية من شرطة النجدة بوجود غريق بقرية الطرفاية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تحت إشراف العميد ماجد سعفان.

قبل وصول القوات انتشل الأهالي جثة شاب وابن عمه "طفل" بعدما اختل توازنهما على حافة نهر النيل.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.