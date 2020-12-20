ضبط 32 طن مقطعات لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وأسفرت الحملات عن ضبط 23,2 طن مقطعات لحوم ودواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية وذلك بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة. المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة مالية غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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